Один из пассажиров самолета рейса Стамбул - Нью-Йорк снял на видео происходящее в салоне во время попадания воздушного судна в зону турбулентности. Ролик был опубликован репортером CeFaan Kim в "Твиттере".

На кадрах запечатлено, как лайнер трясет. Пассажиры кричат. Один из пожилых людей взволнованно протирает себе голову платком, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

Напомним, инцидент произошел при посадке самолета Turkish Airlines в аэропорту имени Кеннеди 9 марта. В результате пострадало 29 человек

Всего на борту воздушного судна находились 326 пассажиров и 21 член экипажа.

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