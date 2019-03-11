Страшные кадры из салона самолета Стамбул — Нью-Йорк, попавшего в зону турбулентности - ВИДЕО
11 марта 2019 11:43 648
Один из пассажиров самолета рейса Стамбул - Нью-Йорк снял на видео происходящее в салоне во время попадания воздушного судна в зону турбулентности. Ролик был опубликован репортером CeFaan Kim в "Твиттере".
На кадрах запечатлено, как лайнер трясет. Пассажиры кричат. Один из пожилых людей взволнованно протирает себе голову платком, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.
Напомним, инцидент произошел при посадке самолета Turkish Airlines в аэропорту имени Кеннеди 9 марта. В результате пострадало 29 человек
Всего на борту воздушного судна находились 326 пассажиров и 21 член экипажа.
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