Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил женщин, вышедших на демонстрацию в центре Стамбула, в неуважении к исламу. Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом пишет Reuters.

Во время телевизионного выступления Эрдоган показал кадры протестного мероприятия и указал, что в то время, как женщины выкрикивали лозунги, в ближайшей мечети мусульман призывали к молитве. "Они проявили неуважение к азану [приглашению на молитву]", - сказал он.

Лидер отреагировал на приуроченный к Международному женскому дню марш. Несколько тысяч женщин собрались в центре города, чтобы отметить праздник, однако полицейские применили против них слезоточивый газ.

В социальных сетях женщины, участвовавшие в мероприятии заявили, что их поведение не было нацелено на то, чтобы помешать азану, который начался в разгар шествия.

Женский марш проводится в Турции ежегодно с 2003 года. Демонстрантки требуют равных прав и окончания исторического угнетения женщин.

Как отмечает агентство, полиция регулярно разгоняет общественные демонстрации в Стамбуле и других городах. Анкара усилила давление на активистов после того, как в 2016 году из-за попытки переворота в стране было введено чрезвычайное положение. Его отменили летом 2018 года.