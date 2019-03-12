Забывчивый американец едва не лишился джекпота в сотни миллионов долларов
Житель США едва не лишился выигрыша в 273 миллиона долларов (около 18 миллиардов рублей) после того, как забыл счастливый билет на кассе. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, сообщает CBS New York.
Майк Вейрски (Mike Weirsky) из американского штата Нью-Джерси на протяжении года находился в поисках работы. Он тратил около 20 долларов в неделю на покупку лотерейных билетов, однако спустя какое-то время прекратил игру из-за финансовых трудностей, пишет CBS News.
За две недели до выигрыша Вейрски снова принялся играть в лотереи. Он приобрел несколько билетов и отложил их на кассе в сторону, чтобы убрать кошелек. Затем он отвлекся на телефон и вышел из магазина с пустыми руками. Только на следующий день мужчина вспомнил о билетах и вернулся за ними.
Как оказалось, один из покупателей заметил, что мужчина оставил свои билеты на кассе, и отдал их продавцу. Сотрудник магазина сохранил их до возвращения Вейрски. Он пришел за забытыми билетами, отнес их домой и спрятал в укромном месте.
Спустя два дня 54-летний американец проверил результаты розыгрыша Mega Millions и обнаружил, что сорвал куш. "Я не мог поверить в свою удачу после всех этих лет игры, - признался он. - [Выигрыш] изменит всю мою жизнь, поскольку я был безработным". Вейрски заявил, что первым делом планирует приобрести два автомобиля для себя и матери, а также выразил желание найти незнакомца, чтобы лично его отблагодарить.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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