Гражданин Греции Антониос Маврополулос из Афин остался в живых, потому что опоздал на рейс самолета, разбившегося в воскресенье в Эфиопии, пишет издание Greek Reporter.

Согласно газете, в интервью местному телеканалу ALPHA TV он заявил, что он опоздал на самолет на две минуты, передает Day.Az со ссылкой на ria.ru.

"Я видел, как люди садились на самолет. Я был очень зол из-за того, что меня не впускали", - рассказал Маврополулос.

По его словам, когда стало известно об авиакатастрофе, полиция задержала его, так как он был единственным пассажиром, не севшим на рейс.

"Между мной и крушением не было логической связи, ведь мой багаж был со мной, вот почему они не стали долго меня допрашивать", - добавил он.

На своей странице на Facebook мужчина опубликовал фотографию своего билета на рейс ET302.

Утром в воскресенье самолет Boeing-737 авиакомпании Ethiopian Airlines, следовавший из Аддис-Абебы в Кению, потерпел крушение недалеко от эфиопского города Дэбрэ-Зэйт. На борту находились 157 человек, включая восьмерых членов экипажа. Никто не выжил. Среди погибших - трое россиян.

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