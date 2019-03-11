Военно-воздушные силы Индии сбили в воскресенье четвертый по счету беспилотный летательный аппарат, запущенный с территории Пакистана, над индийским штатом Раджастан на севере страны. Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает телеканал NDTV в понедельник.

Ранее сообщалось, что ВВС Индии сбили беспилотники над штатом Раджастан в районе городов Биканер 4 марта и Ганганагар 9 марта. Телеканал также сообщает, что еще один был сбит в округе Кач в штате Гуджарат 26 февраля.

По данным телеканала, четвертый беспилотник был сбит в воскресенье над городом Ганганагар в штате Раджастан.

Напряженность в отношениях двух соседних государств: Индии и Пакистана - за последние недели существенно обострилась. Причиной тому послужила атака смертника, который 14 февраля подорвал себя рядом с колонной военизированной полиции в северном индийском штате Джамму и Кашмир. Жертвами теракта в тот день стали 45 человек.

Ответственность за атаку взяла на себя группировка "Джаиш-е-Мухаммад", руководитель которой Масуд Азхар, по информации Нью-Дели, находится в Пакистане. Вслед за этим Индия обвинила Пакистан в поддержке террористических формирований, Исламабад отверг эти обвинения как "бездоказательные", предложив Нью-Дели провести совместное расследование случившегося. Инцидент осложнил и без того напряженные отношения между Нью-Дели и Исламабадом, вновь поставив регион на грань военного конфликта.