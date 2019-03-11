Во Франции мужчина осужден на четыре месяца тюрьмы за попытку пронести на борт самолета пилу, которая находилась в его ботинках. Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает телеканал BFMTV.

Отмечается, что инцидент произошел 5 марта в парижском аэропорту Орли. Мужчина собирался сесть на рейс в Рабат (Марокко). В ходе досмотра в его вещах была обнаружена сломанная пила.

Мужчина был задержан и предстал перед судом, который приговорил его к четырем месяцам тюремного заключения. В свою защиту мужчина пояснил, что он работал на стройке и несколько раз оставлял там свою обувь, отмечает телеканал.