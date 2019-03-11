Полиция Индии сообщила о ликвидации одного из боевиков группировки "Джаиш-е-Мухаммад", принимавшего участие в организации атаки на колонну индийских военных в штате Джамму и Кашмир, которая унесла жизни 45 человек. Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает агентство ANI.

По информации агентства, боевик по имени Мудасир Ахмад Хан (Mudasir Ahmad Khan) был убит в результате столкновения в районе Трал в штате Джамму и Кашмир в минувшее воскресенье.

"Расследование, проведенное на данный момент, обнаружило, что Мудасир был одним из главных организаторов недавнего теракта в Пулваме", - цитирует агентство заявление полиции.

По данным полиции, всего в ходе столкновения были ликвидированы два боевика группировки "Джаиш-е-Мухаммад". Согласно полиции, оба террориста разыскивались также в связи с участием в ряде террористических актов, в том числе нацеленных на службы безопасности и мирных жителей. С места столкновения были изъяты оружие и боеприпасы террористов.

Террорист-смертник подорвал себя 14 февраля рядом с колонной военизированной полиции в северном индийском штате Джамму и Кашмир. Жертвами теракта в тот день стали 45 человек.

Ответственность за атаку взяла на себя группировка "Джаиш-е-Мухаммад", руководитель которой Масуд Азхар, по информации Нью-Дели, находится в Пакистане. Вслед за этим Индия обвинила Пакистан в поддержке террористических формирований, Исламабад отверг эти обвинения как "бездоказательные", предложив Нью-Дели провести совместное расследование случившегося. Инцидент осложнил и без того напряженные отношения между Нью-Дели и Исламабадом, вновь поставив регион на грань военного конфликта.