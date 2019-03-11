В Сети появилось видео, на котором запечатлено необычное ДТП, которое, по предварительным данным, произошло 7 марта. Мужчина начал отжиматься прямо на оживленной дороге, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

На видео, которое было снято автомобильным регистратором, видно, что машина едва не переехала хулигана - только в последний момент водитель сумел избежать наезда на человека.

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