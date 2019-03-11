Турция не собирается перепродавать зенитные ракетные комплексы С-400 "Триумф", купленные у России, передает Day.Az со ссылкой на Вести. Об этом заявил пресс-секретарь правящей Партии справедливости и развития Омер Челик. Он уточнил, что Анкара уже оплатила 2 батареи и ждет их к июлю, пишет агентство ТАСС.

Напомним, о решении Турции купить российские С-400 стало известно в конце 2017 года. США и Европа выступили против этой сделки. Штаты даже угрожали санкциями и пригрозили оставить Анкару без истребителей пятого поколения F-35. По мнению Омера Челика, Вашингтон пересек черту допустимого в своих заявлениях по поводу покупки С-400.

С-400 "Триумф" - один из самых современных ЗРК в мире. Радиус обнаружения воздушной цели - около 600 километров. Дальность перехвата летательного аппарата - 250 километров. Время развертывания - 5 минут.