Европейский cоюз после авиакатастрофы в Эфиопии примет решение о дальнейшей эксплуатации авиалайнера Boeing 737 MAX 8 по итогам консультаций с авиационными властями США.

Как передает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на ТАСС, об этом заявил на брифинге в понедельник представитель Еврокомиссии Энрико Бривио, передает Day.Az.

"Европейские эксперты по авиационной безопасности поддерживают тесные контакты с организациями, проводящими расследование авиакатастрофы, в том числе с федеральным авиационным регулятором США. Мы готовы оказать любую необходимую помощь в расследовании. Мы оценим все риски и примем решение на основании полученной информации, нужно ли предпринимать конкретные действия", - заявил он, отвечая на вопрос, намерена ли Еврокомиссия ограничивать полеты Boeing 737 MAX 8, учитывая, что это уже вторая крупная авиакатастрофа с самолетом этого типа за пять месяцев.

Повторная авиакатастрофа самолета одного типа по схожему сценарию может привести к приостановке эксплуатации этих самолетов до выяснения причин катастрофы.