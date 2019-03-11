Акции дешевеют на фоне крушения нового Boeing 737 Max 8 в Эфиопии. Это вторая катастрофа самолетов этого типа за полгода.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на Reuters, ценные бумаги компании Boeing подешевели на 11 процентов на открытии торгов на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE), передает Day.Az.

При открытии торгов в 17.35 по бакинскому времени акции Boeing торговались по цене 377 долларов за штуку, к 17.40 цена снизилась до 375 долларов. К 18.00 стоимость акций увеличилась до 386 долларов. Падение цены акций Boeing, по данным на 18.15, составляет 7,5 процента, свидетельствуют данные сервиса Investing.com.

Пассажирский лайнер Boeing 737 Max 8 летел из Аддис-Абебы в Найроби, он разбился спустя 10 минут после вылета. Пилот сообщил о технических неполадках сразу после взлета и запросил разрешение на посадку, однако самолет не успел приземлиться. На борту находились 149 пассажиров и восемь членов экипажа, все они погибли. Среди них были представители 35 стран. Среди погибших были 22 сотрудника ООН и связанных с ней структур. Черные ящики разбившегося самолета были обнаружены днем 10 марта.

После крушения в Эфиопии Boeing отложили презентацию своего новейшего лайнера 777X, заявив, что сосредоточатся на поддержке расследования авиакатастрофы. Власти Китая временно запретили использование авиакомпаниями Boeing 737 Max 8, аналогичное решение приняло правительство Индонезии, уточняет Reuters.