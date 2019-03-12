Генсек НАТО в апреле может выступить в Конгрессе США
Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси планирует пригласить генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга выступить по случаю 70-летия альянса на совместном заседании американского парламента, которое пройдет в апреле. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, в понедельник сообщило агентство Reuters.
По его данным, решение о приглашении Столтенберга поддерживают представители как Демократической, так и Республиканской партии.
19 февраля лидер демократического меньшинства Пелоси во время визита в Брюссель заявила, что США должны поддерживать союзников по НАТО вне зависимости от политических противоречий в Вашингтоне. Таким образом конгрессмен прокомментировала слова президента- республиканца Дональда Трампа о том, что европейские страны не тратят достаточно средств на оборону, а также его угрозы о возможности выхода США из альянса.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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