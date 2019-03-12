Управление гражданской авиации Сингапура (CAAS) временно прекратило использование Boeing 737 MAX после крушение самолета этого типа в Эфиопии, говорится в заявлении, опубликованном на сайте управления, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Управление гражданской авиации Сингапура (CAAS) временно прекращает полеты самолетов всех видов Boeing 737 MAX в Сингапур и оттуда в свете двух фатальных катастроф с участием Boeing 737 MAX менее, чем за пять месяцев", - заявили в управлении.

Отмечается, что временный запрет на использование вступит в силу с 14.00 по местному времени 12 марта 2019 года.

В управлении сообщили, что постараются сократить неудобства, которые могут возникнуть в результате отмены эксплуатации подобных самолетов. При этом организация следит за ситуацией и собирает информацию о возможных рисках в случае продолжения использования лайнеров такого типа.

Утром в воскресенье самолет Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines, на борту которого находились 157 человек, включая восьмерых членов экипажа, потерпел крушение недалеко от эфиопского города Дэбрэ-Зэйт. Среди погибших - представители 35 стран, включая троих россиян. Это вторая катастрофа с самолетами данной модели за пять месяцев: 29 октября 2018 года разбился лайнер индонезийской авиакомпании Lion Air.