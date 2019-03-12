США пригрозили наказать Германию за использование продукции Huawei
Вашингтон пригрозил Берлину ограничить доступ к американским разведданным, если Германия позволит китайской Huawei участвовать в создании сотовых сетей нового поколения на территории ФРГ, передает Day.Az со ссылкой на Вести.
Об этом говорится в письме посла США в Германии министру экономики Петеру Альтмайеру. Это первый случай, когда Вашингтон открыто предупредил своих союзников о последствиях в случае отказа бойкотировать телекоммуникационное оборудование компании из КНР, сообщает телеканал "Россия 24".
Штаты обвиняют Huawei в кибершпионаже в пользу Пекина и вот уже несколько месяцев добиваются от стран коллективного Запада, чтобы те отказались от использования продукции компании. Это требование уже согласились выполнить Австралия и Новая Зеландия. А вот в Германии всё же сначала хотят увидеть доказательства обвинений Вашингтона в адрес китайской компании, до этого запрещать оборудование производства Huawei не собираются.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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