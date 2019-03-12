Неизвестный во вторник распылил в здании одной из школ Благовещенска перцовый баллончик, проводится проверка. Как передает Day.Az, об этом сообщили РИА Новости в межмуниципальном отделе МВД России "Благовещенский".

"Поступило сообщение, что неизвестный распылил в школе № 4 перцовый баллончик. Проводится проверка", - сказал агентству представитель полиции. Собеседница уточнила, что в том числе в ситуации будут разбираться представители отдела ПДН.

Региональное информационное агентство "Амур.инфо" сообщает, что на некоторое время людей из здания эвакуировали.

"По словам родителей учеников, дети жаловались, что им было нечем дышать, "все кашляли и задыхались", - говорится в сообщении.

