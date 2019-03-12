Специалисты американского космического агентства NASA превратили в "жуткую" музыку ультразвуковые данные, полученные при помощи космического телескопа Hubble.

Как сообщается на сайте миссии Hubble, изображения были получены с помощью усовершенствованной широкоугольной камеры Wide Field Camera 3 в рамках программы наблюдений под названием RELICS. Всего были получены снимки 41 массивного скопления галактик.

Один из снимков ученые назвали "галактическим сундуком с сокровищами" из-за большого количества запечатленных на нем галактик. Именно он послужил основой для создания "музыки" космоса, передает Day.Az со ссылкой на rg.ru.

По данным портала Science Alert, ученым удалось превратить ультразвуковые наблюдения в музыкальную композицию. Причем полученную музыку, несмотря на сам прекрасный космический образ, они назвали жуткой и пугающей.

Композиция была создана при помощи специального алгоритма. Каждому месту и элементу на снимке был присвоен собственный звук. Звезды и компактные галактики представлены короткими звуками, а спиральным галактикам были присвоены более сложные и длинные звуки.

Изображение в звуковом спектре воспроизводится слева направо, а частота меняется сверху вниз в диапазоне от 30 до 1000 герц. Объекты в нижней части снимка и звучат на низкой частоте, а в верхней - воспроизводят более высокие ноты.

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