Леопарды подрались и упали в колодец - ВИДЕО
В Индии зоозащитникам пришлось вытаскивать из колодца двух леопардов, упавших в воду во время драки. На видео спасательной операции обратило внимание издание Daily Mail.
Инцидент произошел в деревне Баткальвади, штат Махараштра, в пятницу, 8 марта. Два леопарда схлестнулись в битве за территорию и в пылу драки провалились в 15-метровый колодец. Местные жители услышали рык животных из колодца и вызвали экологов из центра защиты леопардов, расположенного в 80 километрах от деревни.
Когда зоозащитники прибыли на место, леопарды перестали драться и, обессиленные, прижимались друг к другу, стоя на выступе у стены. Экологи спустили вниз клетку и по одному подняли животных. Спасательная операция продолжалась около трех часов, за ней наблюдали деревенские жители, передает Day.Az со ссылкой на lenta.ru.
Животных доставили в центр защиты леопардов. По словам ветеринаров, у них есть неглубокие раны, оставшиеся после драки, внутренние повреждения докторам обнаружить не удалось. "Оба животных истощены и находятся в тяжелом шоковом состоянии. Мы понаблюдаем за ними несколько дней, пока они не окрепнут, и тогда выпустим их на волю", - заявил главный ветеринар центра Аджай Дешмук (Ajay Deshmukh).
Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.
Нажмите на видео для просмотра:
-
01:04 5 705
-
11 Мар. 16:23 5 219
-
11 Мар. 16:33 4 587
-
11 Мар. 17:52 4 347
-
11 Мар. 17:59 3 690