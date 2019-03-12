Трехкратная чемпионка мира по велоспорту на треке американка Келли Кэтлин трагически погибла в возрасте 23 лет. Тело спортсменки было обнаружено в ее доме в штате Калифорния. Об обстоятельствах и причинах смерти не сообщается, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Келли Кэтлин завоевывала золотые медали в командной гонке в женском разряде на чемпионатах мира 2016, 2017 и 2018 годов. На Олимпиаде в Рио-де-Жанейро 2016 года взяла серебро в составе американской команды.