Американец вломился в магазин через окно ради Микки-Мауса - ВИДЕО
12 марта 2019 14:22 96
В американском штате Калифорния неизвестный мужчина вломился в магазин фортепиано и похитил игрушку Микки-Мауса. Об этом сообщает в своем Twitter ABC News.
Грабитель разбил окно закрытого заведения, однако не взял ничего ценного. Его целью, судя по видеозаписи, была "сидящая" на фортепиано игрушка.
О судьбе правонарушителя ничего не сообщается. В магазине сказали, что похищенную игрушку заменили новой, передает Day.Az со ссылкой на lenta.ru.
Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.
Нажмите на видео для просмотра:
13:07 215