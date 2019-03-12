В американском штате Калифорния неизвестный мужчина вломился в магазин фортепиано и похитил игрушку Микки-Мауса. Об этом сообщает в своем Twitter ABC News.

Грабитель разбил окно закрытого заведения, однако не взял ничего ценного. Его целью, судя по видеозаписи, была "сидящая" на фортепиано игрушка.

О судьбе правонарушителя ничего не сообщается. В магазине сказали, что похищенную игрушку заменили новой, передает Day.Az со ссылкой на lenta.ru.

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