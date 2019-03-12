Житель Китая, решивший пойти к обогащению лёгким и преступным путём, подкараулил женщину, снимавшую деньги через банкомат, передает Day.Az со ссылкой на 120.su.

Угрожая своей жертве ножом, преступник отобрал у неё наличные и велел снять ещё со счёта. Однако, та сумма, которую женщина обналичила, оказалась последней, и больше денег на счету у неё не было.

Тогда незнакомец повёл себя более чем странно - он решил не забирать последнее, так что просто улыбнулся, вернул деньги и удалился. Впрочем, полиция не особенно оценила такое благородство, и грабителя арестовали.

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