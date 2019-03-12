Клинтон Делпорт, проезжая на своём автомобиле мимо ворот Фалаборва, в национальном парке Крюгера, стал свидетелем неравного противостояния между гиеной, защищавшей своих детёнышей и стаей диких собак, передает Day.Az со ссылкой на rai77.com.

Мать-гиена продемонстрировала грозный нрав и принялась защищать своих детёнышей, один из которых также принял участие в противостоянии, показывая свою храбрость.

Во время съёмочного процесса турист испытывал боязнь за молодых гиен, особенно в самом начале поединка, так как они были в меньшинстве, но потом понял, что это была скорее демонстрация силы и доминирования диких собак, чем настоящая атака.

Через некоторое время дикие собаки потеряли интерес к гиенам и продолжили свой путь, двигаясь по шоссе H9 к воротам Фалаборва. Гиены были немного потрясены от встречи с превосходящими их по численности врагами, но быстро успокоились.

Со слов автора видеоролика - это был второй раз, когда он стал свидетелем разборки диких собак и гиен. Стычки за территорию между этими двумя видами хищных обитателей заповедника происходят довольно редко.

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