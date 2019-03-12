Саудовский школьник доказал, что в современном мире по-прежнему есть место доброте, состраданию и милосердию.

В социальных сетях появился видеоролик, на котором подростки в саудовской провинции Хаиль играют в футбол. Казалось бы, в кадр попало типичное времяпровождение школьников - но у одного из юных футболистов на спине видна необычная ноша.

Как оказалось, мальчик во время игры в футбол таскал на спине собственного товарища, незрячего сверстника, который мечтал играть в мяч, но не мог этого сделать в силу физических ограничений, передает Day.Az со ссылкой на islamnews.ru.

Кадры с незрячим мальчиком на спине у своего друга до слез растрогали пользователей социальных сетей.



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