Корпорация Boeing на фоне сообщений о приостановке эксплуатации самолетов модели 737 MAX в целом ряде стран в связи с авиакатастрофой в Эфиопии заявила, что полностью уверена в их безопасности. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, сообщает агентство Dow Jones.

В корпорации также заявили, что решения о приостановке полетов Boeing 737 MAX были приняты регулирующими органами и компаниями-операторами, исходя из условий внутренних рынков.

Федеральное управление авиации США намерено потребовать модернизации систем управления Boeing 737 MAX. Что это означает, в эфире радио Sputnik объяснил военный летчик, авиаэксперт Владимир Попов.

Boeing отметил, что не получал от Федерального управления авиации (FAA) США каких-либо указаний, касающихся самолета 737 MAX.

Утром в воскресенье самолет Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines, на борту которого находились 157 человек, включая восьмерых членов экипажа, потерпел крушение недалеко от эфиопского города Дэбрэ-Зэйт. Среди погибших - представители 35 стран, включая троих россиян. Это вторая катастрофа с самолетами данной модели за пять месяцев: 29 октября 2018 года разбился лайнер индонезийской авиакомпании Lion Air.

Ethiopian Airlines после случившегося приостановила полеты на самолетах данного типа. Такое же решение приняли авиавласти Великобритании, Китая, Индонезии, Вьетнама, Сингапура, Малайзии и Омана.