Делегации США и движение "Талибан" в последний день пятого раунда переговоров в Дохе составили проект соглашения о борьбе с терроризмом и выводе американских войск из Афганистана. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, сообщает телеканал TOLOnews со ссылкой на источники.

Детали соглашения, зафиксированного "на бумаге" на английском языке и языке пушту, не сообщаются.

США с 2001 года проводят в Афганистане военную операцию против "Талибана" и других группировок. Это самый долгий военный конфликт, в котором принимают участие американские военные.

Новый раунд переговоров между США и талибами в Дохе начался 25 февраля. Ранее спецпосланник США по Афганистану Залмай Халилзад сообщил, что переговоры между делегациями США и "Талибана" в Дохе идут продуктивно.