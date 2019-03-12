В связи с катастрофой авиалайнера Boeing 737 MAX 8 в Эфиопии в Турции приостановлены полеты самолетов Boeing 737 MAX 8 и Boeing 737 MAX.

Об этом, как передает Day.Az, сообщили Trend в министерстве транспорта и инфраструктуры страны.

Как отметили в министерстве, полеты приостановлены на время, в целях безопасности.

Отметим, что авиакатастрофа в Эфиопии унесла жизни 157 человек, в том числе трех россиян.

29 октября 2018 года Boeing 737 MAX 8 индонезийской бюджетной авиакомпании Lion Air выполнял рейс JT610 из Джакарты в Панкалпинанг. Примерно через 13 минут после вылета из аэропорта самолет рухнул в Яванское море. Все находившиеся на борту 189 человек погибли. Согласно полученным данным первого бортового самописца, на лайнере было обнаружено как минимум шесть технических сбоев.