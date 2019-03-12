Boeing 737 Max развернулся в воздухе и возвращается в Стокгольм
12 марта 2019 19:55 268
Самолет Boeing 737 Max 8 авиакомпании Norwegian, следовавший в Тель-Авив, развернулся в воздухе и возвращается Стокгольм. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, сообщает РИА "Новости".
Причина инцидента пока не сообщается.
Ранее управление гражданской авиации Британии приостановило использование самолета Boeing 737 MAX в связи с крушением в Эфиопии.
Такое же решение приняли Сингапур, Австралия, Вьетнам и Оман.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!