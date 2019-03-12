Министерство обороны США планирует запросить у конгресса 2,6 миллиарда долларов на разработку гиперзвукового оружия в 2020 финансовом году. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, сообщил представитель объединенного комитета начальников штабов США генерал-лейтенант Энтони Иерарди.

Выступая во вторник на брифинге, Иерарди привел выдержки из проекта бюджета Пентагона, согласно которым указанная сумма будет направлена на развитие гиперзвуковых систем вооружения авиационного, морского и наземного базирования в рамках концепции "быстрого удара" неядерными средствами.

Кроме того, еще 3,7 миллиарда долларов будет направлено на развитие беспилотных и автономных систем для действий в условиях противодействия со стороны вероятного противника.

Еще 927 миллионов долларов будет направлено на развитие программ искусственного интеллекта, в том числе в области распознавания объектов и изображений.

Финансовый 2020 год наступает в США 1 октября 2019 года.

Согласно проекту, который до утверждения будет обсуждаться конгрессом и может претерпеть изменения, бюджет оборонного ведомства США в 2020 году предусмотрен в размере 750 миллиардов долларов, что на 5% больше 2019 года.