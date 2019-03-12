Самолет Airbus A321 турецкой авиакомпании Turkish Airlines, выполнявший рейс из Брюсселя в Стамбул, совершил в вторник экстренную посадку в софийском аэропорту.

Об этом сообщил болгарский телеканал bTV, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По его данным, у лайнера произошел сбой в работе одного из двигателей. Самолет направлялся из Брюсселя в Стамбул. Пострадавших нет.

На время посадки аварийного лайнера аэропорт не принимал и не отправлял другие рейсы.