Самолет Turkish Airlines совершил экстренную посадку
12 марта 2019 23:18 221
Самолет Airbus A321 турецкой авиакомпании Turkish Airlines, выполнявший рейс из Брюсселя в Стамбул, совершил в вторник экстренную посадку в софийском аэропорту.
Об этом сообщил болгарский телеканал bTV, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
По его данным, у лайнера произошел сбой в работе одного из двигателей. Самолет направлялся из Брюсселя в Стамбул. Пострадавших нет.
На время посадки аварийного лайнера аэропорт не принимал и не отправлял другие рейсы.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!