Международная организация гражданской авиации ICAO признает право стран на отказ от использования самолетов Boeing 737 MAX 8 из-за аварии в Эфиопии, но, как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, ждет завершения официального расследования.

"ICAO признает право правительств, которые в условиях ограниченного объема доступной в настоящее время информации принимают срочные меры в отношении использования 737 Max 8 для обеспечения полетной безопасности", - заявил РИА Новости представитель организации Энтони Филбин.

По его словам, "как только окончательный доклад об этой аварии будет доступен, мы (ICAO) проанализируем официальные причины (крушения) и обдумаем рекомендации". Вместе с тем, как подчеркивают в ICAO, запрет или ограничение полетов является прерогативой отдельных стран и не входит в компетенцию организации.

Утром 10 марта самолет Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines, на борту которого находились 157 человек, включая восьмерых членов экипажа, потерпел крушение недалеко от эфиопского города Дэбрэ-Зэйт. Среди погибших - представители 35 стран, включая троих россиян. Это вторая катастрофа с самолетами данной модели за пять месяцев: 29 октября 2018 года разбился лайнер индонезийской авиакомпании Lion Air.

После случившегося целый ряд зарубежных стран и авиакомпаний приостановили полеты Boeing 737 MAX 8. Единственный в России эксплуатант самолетов данного типа - компания S7 - сообщила РИА Новости, что также решила приостановить их использование с 13 марта до получения информации о причинах катастрофы.