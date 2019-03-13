Казахстан приостановил эксплуатацию самолета Boeing 737 MAX, который принадлежит авиакомпании Scat, сообщил в среду комитет гражданской авиации министерства индустрии и инфраструктурного развития.

Утром в воскресенье самолет Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines, на борту которого находились 157 человек, потерпел крушение недалеко от эфиопского города Дэбрэ-Зэйт, выживших нет. Среди погибших - представители 35 стран, включая троих россиян. 29 октября 2018 года разбился Boeing 737 MAX индонезийской авиакомпании Lion Air.

"Комитет гражданской авиации министерства индустрии и инфраструктурного развития уведомляет, что с 13 марта 2019 года в Казахстане временно приостановлена эксплуатация Boeing 737 MAX авиакомпания Scat. В казахстанском реестре зарегистрировано только одно воздушное судно данного типа", - говорится в сообщении.

В понедельник комитет гражданской авиации Казахстана рекомендовал авиакомпаниям республики, имеющим в своем парке воздушные суда типов Boeing 737 (Classic, NG, MAX) и Boeing 757/767, провести тренинги, разработать процедуры, а также включить в программу тренажерной подготовки действия экипажей в ситуациях при неправильных показаниях приборов скорости на этапах взлета, набора высоты и эшелоне.