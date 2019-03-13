Управление гражданской авиации Новой Зеландии приостановило эксплуатацию Boeing 737 MAX после авиакатастрофы в Эфиопии. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, сообщается в заявлении ведомства.

"Управление гражданской авиации Новой Зеландии приостановило полеты лайнера Boeing 737 MAX в Новую Зеландию и из Новой Зеландии", - говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте новозеландского управления гражданской авиации.

"Решение приостановить полеты лайнера было принято после недавних обсуждений с другими авиационными ведомствами, включая федеральное управление гражданской авиации США (FAA), которое несет ответственность за надзор за проектированием воздушного судна", - заявил директор ведомства Грэм Харрис.

Полеты Boeing 737 MAX в Новой Зеландии осуществляла только компания Fiji Airways, которой, соответственно, и коснется запрет, уточнило ведомство. По данным радиостанции Radio New Zealand National, управление гражданской авиации Фиджи и Fiji Airways также приняли решение запретить эксплуатацию Boeing 737 MAX.

Аналогичное решение приняло во вторник управление гражданской авиации Бермудских островов, в пресс-релизе которого отмечается, что запрет на полеты Boeing 737 MAX был введен в связи с авиакатастрофами в Индонезии и Эфиопии.

Утром 10 марта самолет Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines, на борту которого находились 157 человек, включая восьмерых членов экипажа, потерпел крушение недалеко от эфиопского города Дэбрэ-Зэйт. Среди погибших - представители 35 стран, включая троих россиян. Это вторая катастрофа с самолетами данной модели за пять месяцев: 29 октября 2018 года разбился лайнер индонезийской авиакомпании Lion Air.

После случившегося целый ряд зарубежных стран и авиакомпаний приостановили полеты Boeing 737 MAX 8. Единственный в России эксплуатант самолетов данного типа - компания S7 - сообщила РИА Новости, что также решила приостановить их использование с 13 марта до получения информации о причинах катастрофы.