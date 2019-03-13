Цена на транзит российского газа в Армению через территорию Грузии выросла. Как передает Day.Az, об этом сообщает "Арменпресс" со ссылкой на apsny.ge.

Сообщается, что переговоры с "Газпромом" завершились успешно и вскоре Грузия заключит соглашение с ПАО "Газпром". Цена транзита, которую платит Россия, повысилась, а цена на российский газ - снизилась. На сколько повысилась транзитная цена, не сообщается.

Министерство экономики и устойчивого развития Грузии завершило длительные переговоры с по новому соглашению о транзите российского газа в Армению по грузинской территории.

Как передает EADaily, премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе на пресс-конференции 12 марта заявил, что детали станут известны после завершения заседания правительства, когда министерство экономики сделает заявление.

Источник напоминает, что срок последнего российско-грузинского соглашения, подписанного в январе 2017 года, истек 31 декабря 2018 года. Он был заключен на два года и предусматривал новые условия - в первый год Грузия частично должна была получать плату за транзит природным газом, а во второй год расчеты должны были быть полностью монетизированы. До этого грузинская сторона получала в замен на транзит 10% объемов российского газа, поставляемого Армении.

В 2018 году в Армению через Грузию было транспортировано 1,93 млрд кубометров газа (около 2 млрд в 2017 году). Контракт между Россией и Арменией предполагает поставку газа до 2,5 млрд. кубометров ежегодно.