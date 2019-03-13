Момент угона внедорожника с территории АЗС в городе Колумбус (штат Огайо, США), произошедшего в прошлое воскресенье, 10 марта, попал в объектив видеокамеры наружного наблюдения, передает Day.Az со ссылкой на rai77.com.

Владелец внедорожника, лишившись своего транспортного средства подбежал к легковушке, принадлежащей иммигрантке Марьям Дайе, не понимающей английского языка и силой завладел её транспортным средством.

Испуганная женщина через переводчика обратилась за помощью в полицию.

Стражам правопорядка спустя 20 минут удалось остановить погоню и вернуть автомобили их владельцам.

Несовершеннолетнюю угонщицу внедорожника арестовали. О мерах принятых полицейскими в отношении автовладельца ничего не уточняется.

Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.



Нажмите на видео для просмотра:

