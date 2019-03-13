Министерство гражданской авиации Индии сообщило в среду о введении запрета на полеты в воздушном пространстве страны самолетов Boeing 737 Max после авиакатастрофы в Эфиопии. Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщается в Twitter ведомства.

Во вторник Главное управление гражданской авиации Индии (DGCA) сообщило о временном запрете на полеты самолетов Boeing 737 Max.

"В продолжение решения DGCA о запрете на полеты самолетов Boeing 737 Max приводятся следующие пояснения. Полеты самолетов Boeing 737 Max будут запрещены в и из всех аэропортов Индии. Кроме того, ни один самолет Boeing 737 Max не будет допускаться к входу или транзиту в индийском воздушном пространстве с 16.00 по местному времени", - говорится в сообщении министерства.

Как сообщает агентство ANI со ссылкой на источники в министерстве гражданской авиации, ведомство обратилось к индийским авиакомпаниям SpiceJet и Jet Airways с просьбой подготовить полный план по поводу того, как разместить пассажиров и приспособить воздушные суда для осуществления запланированных маршрутов. Также авиакомпании должны удостовериться, что с пассажиров не будет взиматься дополнительная плата.

В связи с решением авиационных властей Индии в компании SpiceJet сообщили об отмене 14 рейсов, запланированных на среду. С четверга компания будет осуществлять дополнительные рейсы.Утром 10 марта самолет Boeing 737 Max 8 авиакомпании Ethiopian Airlines, на борту которого находились 157 человек, включая восьмерых членов экипажа, потерпел крушение недалеко от эфиопского города Дэбрэ-Зэйт. Среди погибших - представители 35 стран, включая троих россиян. Это вторая катастрофа с самолетами данной модели за пять месяцев: 29 октября 2018 года разбился лайнер индонезийской авиакомпании Lion Air.

После случившегося целый ряд зарубежных стран и авиакомпаний приостановили полеты Boeing 737 Max 8. Единственный в России эксплуатант самолетов данного типа - компания S7 - сообщила РИА Новости, что также приняла решение приостановить их использование с 13 марта до получения информации о причинах катастрофы. Производитель - американский концерн Boeing - со своей стороны заверяет в безопасности всего семейства Boeing 737 Max.