Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду сделал хет-трик в матче 1/8 финала ЛЧ против "Атлетико". На 86-й минуте он забил пенальти и вывел туринцев в следующий раунд турнира.

Из вип-ложи "Аллианц Стэдиума" за игрой смотрела невеста Криша Джорджина Родригес. После гола Роналду она не сдержала эмоций и красиво расчувствовалась. Девушка зашмыгала носом и проронила пару слез, передает Day.Az со ссылкой на eurosport.ru.

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