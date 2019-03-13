Прекрасная Джорджина Родригес красиво расплакалась после победного гола Криштиану Роналду - ВИДЕО
13 марта 2019 12:41 205
Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду сделал хет-трик в матче 1/8 финала ЛЧ против "Атлетико". На 86-й минуте он забил пенальти и вывел туринцев в следующий раунд турнира.
Из вип-ложи "Аллианц Стэдиума" за игрой смотрела невеста Криша Джорджина Родригес. После гола Роналду она не сдержала эмоций и красиво расчувствовалась. Девушка зашмыгала носом и проронила пару слез, передает Day.Az со ссылкой на eurosport.ru.
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