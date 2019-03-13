Хосе Гузман, житель индейской общины Пала (округ Сан-Диего, штат Калифорния, США) не смог бросить в беде своего домашнего любимца - питбуля по кличке Габбана и буквально растолкав пожарных, бросился спасать четверногого члена семьи.

Очевидцы спасательной операции запечатлели, как Хосе, не обращая внимания на предостережения пожарных, забежал на охваченную огнём территорию частного владения и выпустил пса, передает Day.Az со ссылкой на rai77.com.

Со слов владельца жилища, который получил ожоги рук, в тот страшный момент его мысли были только о собаке и он, не раздумывая бросился домой, когда узнал о пожаре.

Хосе потерял почти всё своё имущество, включая инструменты, которые он использовал для работы в строительстве и ландшафтном дизайне. Его жена и три дочери, проживающие в доме всего два месяца, не пострадали.

"Я знал, что моя собака осталась в доме. Я обнаружил бедного пса, за туалетом. Всё, чего я хотел - это спасти моего питомца, ведь он стал для нас частью семьи. Я надеюсь, что есть люди, которые сделали бы тоже самое.

Я потерял всё. Ничего не сохранилось, ничего, все наши сбережения сгорели. К счастью, никто из моих родных не пострадал", - рассказал Хосе Гузман в интервью СМИ.

Позже соседи и местные жители организовали приём пожертвований для погорельцев на специализированном сайте.

Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.



Нажмите на видео для просмотра:

