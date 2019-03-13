По меньшей мере 66 человек погибли в результате наводнений в центральной и северной частях Мозамбика, всего стихия затронула более 140 тысяч жителей. Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на местное правительство.

Ранее ООН сообщило о 15 погибших в результате наводнений на севере Мозамбика.

Как сообщает агентство, жертвами стихии стали 66 человек, еще 111 получили ранения. Кроме того, наводнения уничтожили 18 больниц пострадавшего района.

"Правительство объявило о красном уровне тревоги из-за продолжающихся дождей и приближения тропического циклона "Идай", который, как ожидается, достигнет страны в четверг-пятницу", - заявила представитель кабинета министров Ана Комоана (Ana Comoana).

По данным ООН, из-за стихии более 17 тысяч человек вынуждены были покинуть свои дома, сейчас они размещены в транзитных центрах. Власти страны готовятся к прибытию в регион тропического циклона. Как ожидается, это произойдет 15 марта. Согласно прогнозам специалистов, циклон будет сопровождаться дождями, скорость ветра будет достигать 188-220 километров в час. По оценкам властей, с учетом текущей и ожидающейся ситуации на помощь пострадавшим от стихии жителям страны необходимо будет выделить около 18 миллионов долларов.