Напряженная ситуация вокруг здания Национального театра оперы и балета имени Ал. Спендиаряна в Ереване: мэрия столицы начала демонтировать опоясывающее здание Оперы кафе, что вызвало возмущение владельцев данных заведений. Последние считают данное решение незаконным, отмечают, что несут большие убытки, сокращаются рабочие места, передает Day.Az со ссылкой на Panorama.am.

Так, совладелец кафе "Атмосфера", расположенного на этой территории и попавшего под снос, Элизабет Казарян требует у компетентных органов позволить продолжить работу хотя бы до ноября.

Она в беседе с журналистами напомнила, что их кафе было самым "революционным", в дни апрельских событий 2018 года "Атмосферу" посещали многие представители действующих властей, включая премьер-министра Никола Пашиняна, который отметил здесь свой день рождения.

А владелец кафе "Шоколадница" отметил, что число сотрудников конкретно их заведения составляет 60 человек. По его словам, в целом же в результате сноса кафе вокруг здания Оперы работы лишатся 300 человек.

"Открывают какое-то небольшое заведение с 50 рабочими местами, все начинают аплодировать. А как же быть с тем, что сейчас закроется 300 рабочих мест? Недовольны и поставщики, они также понесут убытки", - сказал он.

Как указал владелец, подобный стиль работы вызывает обеспокоенность предпринимателей, есть действующий договор, однако в мэрии в одностороннем порядке отказываются от исполнения договора, что вызовет обеспокоенность также у инвесторов.

На место прибыл также глава административного района Еревана Кентрон Виктор Мнацаканян.

Недовольные отмечают: мэр Еревана Айк Марутян живет на Северном проспекте, где нет ни одного дерева: "На это они смотрят нормально? Скажите господину мэру, что у его дома нет ни одного дерева, пусть займутся озеленением Северного проспекта".

Ранее мэрия Еревана сообщила, что зеленая зона, опоясывающая здание Оперы, будет восстановлена. "Вокруг здания Национального театра оперы и балета имени Ал. Спендиарова, построенного по проекту Таманяна 80 лет назад, был разбит парк, куда зрители должны были выходить во время антрактов и гулять по аллеям. Спустя годы здание Оперы, считающейся визитной карточкой столицы, оказалось в окружении кафе. С начала года мэрия начала процесс восстановления и развития зеленых территорий Еревана", - указала мэрия.