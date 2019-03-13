Камере видеонаблюдения, установленная в кафе города Никшич, Черногория, запечатлела, как в достаточно большом аквариуме внезапно лопнуло стекло. По словам работника кафе, аквариум был установлен всего два дня назад и никто не успел запустить туда рыбу. К несчастью, хлынувшая из резервуара вода разрушила много новой дорогой мебели и нанесла ущерб заведению на 6500-7000 евро, передает Day.Az со ссылкой на fishki.net.

Работник кафе добавил, что у заведения не было страховки. Производитель аквариума отказался менять резервуар на новый и покрывать ущерб, так как это произошло не по его вине. Стекло якобы было приобретено им где-то ещё.

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