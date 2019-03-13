Президент США Дональд Трамп раскритиковал идею отмены смертной казни в Калифорнии, за которую выступил губернатор штата Гэвин Ньюсом.

Ранее телеканал NBC со ссылкой на источники сообщил, что губернатор американской Калифорнии Гэвин Ньюсом в среду может объявить мораторий на смертную казнь в своем штате и смягчить приговоры всем заключенным, приговоренным к смертной казни, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Пренебрегая мнением избирателей, губернатор Калифорнии остановит приведение в исполнение всех смертных приговоров 737 хладнокровным убийцам. Друзья и семьи жертв, о которых всегда забывают, не в восторге, и я тоже!", - написал Трамп в Twitter.

Ожидается, что Ньюсом объявит об отмене казни на пресс-конференции в среду утром. По данным издания New York Times, в Калифорнии более 700 заключенных находятся в ожидании исполнения смертного приговора.