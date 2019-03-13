Недавнее мероприятие в Эскуинтле, Гватемала, посвящённое мотоспорту, организаторы решили завершить эффектным авиашоу, но всё пошло не так, как предполагалось, сообщает Daily Mail.

Как рассказывают очевидцы, самолёт Т-28 во время выполнения трюка врезался в дерево, а затем упал возле дороги. Зрителям невероятно повезло - судя по видео, снятом на телефоны, самолёт пролетел в опасной близости от трибун. Обломки нашли в нескольких местах - конец крыла отвалился при столкновении с деревом, передает Day.Az со ссылкой на life.ru.

За штурвалом находилось два пилота - 54-летний Эдуардо Ибаргуэн и 55-летний Пабло Гильен. Мужчин сразу же доставили в больницу, но, к сожалению, они скончались от полученных ран. Как оказалось, это происшествие у Ибаргуэна не первое - он уже падал в 2015 и 2017 годах, но до этого ему невероятно везло.

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