США рассчитывают, что Иран продолжит соблюдать Совместный всеобъемлющий план действий, несмотря на то, что сами Штаты из него вышли, заявил спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Мы ожидаем, что Иран будет соблюдать", - сказал Хук, выступая на конференции CERAWeek. По его словам, ядерная сделка "устанавливала очень низкую планку" требований к Ирану.

"Для Ирана более выгодно остаться в сделке, нежели выйти из нее. Это может измениться", - сказал Хук.

США в одностороннем порядке вышли из соглашений по атому с Ираном и вновь ввели санкции против Тегерана.