В Турции перевернулся пассажирский автобус, есть пострадавшие
13 марта 2019 18:00 108
В турецкой провинции Амасья перевернулся пассажирский автобус, сообщает в среду Trend со ссылкой на турецкие СМИ, передает Day.Az.
Сообщается, что в результате ДТП получили ранения 15 человек.
По данным СМИ, все пострадавшие являются гражданами Турции и были доставлены с городскую больницу. Причиной ДТП стала потеря управления водителем автобуса.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!