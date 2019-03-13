В турецкой провинции Амасья перевернулся пассажирский автобус, сообщает в среду Trend со ссылкой на турецкие СМИ, передает Day.Az.

Сообщается, что в результате ДТП получили ранения 15 человек.

По данным СМИ, все пострадавшие являются гражданами Турции и были доставлены с городскую больницу. Причиной ДТП стала потеря управления водителем автобуса.