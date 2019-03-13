Соединенные Штаты отказались запрещать полеты самолетов Boeing 737 Max 8, несмотря на то, что все многие страны запретили использование этих самолетов до тех пор, пока расследование авиакатастрофы в Эфиопии, в которой погибло 157 человек, не прояснит причину инцидента.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

Более 30 стран, которые используют около половины существующих самолетов Boeing 737 Max 8, уже запретили полеты самолетов этой марки. Это второй случай с крушением Boeing 737 Max 8. Шесть месяцев назад так же потерпел крушение самолет индонезийской авиакомпании Lion Air, в результате которого погибло 189 человек. В обоих случаях самолет разбился вскоре после взлета.

Агентство по авиационной безопасности Европейского Союза (EASA) опубликовало заявление, в котором говорится, что в качестве меры предосторожности EASA приостанавливает все полеты самолетов Boeing Model 737-8 MAX и 737-9 MAX в Европе. Европейский Союз также запретил в пределах европейских границ полеты самолетов Boeing Model 737-8 MAX и 737-9, принадлежащих неевропейским авиакомпаниям. Соединенные Штаты еще не издали запрет на использование этих самолетов. В понедельник Федеральное управление авиации заявило, что самолеты все еще пригодны к полетам.

Некоторые законодатели, в том числе сенаторы Ричард Блюменталь, Митт Ромни и Дайана Файнстайн призвали к приостановления полетов этих самолетов. Блюменталь направил письмо руководству Southwest Airlines, American Airlines и United Airlines, использующих Max 8 и Max 9, с просьбой добровольно запретить использование этих самолетов.