У страшного бюста Криштиану Роналду появился конкурент - уродливая статуя Бэкхема.

Футболиста пригласили на презентацию памятника, и он впал в ступор. Огромный подбородок, глаза смотрят в разные стороны, непропорционально длинные руки и очень большие ягодицы. Осмотрев свою копию Бэкхем заявил - если бы на презентации были его дети, они бы расплакались от увиденного, передает Day.Az со ссылкой на iz.ru.

Уродливая статуя долго не простояла - "случайно" её разбили вдребезги.

Всё это оказалось розыгрышем: скульптор - юморист в гриме, поклонники и журналисты - актёры, памятник - пародия на оригинал.

Настоящий монумент звезде футбола установили на стадионе в Лос-Анджелесе. Дэвид Бекхэм стал первым игроком MLS,

который удостоился собственной статуи.

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