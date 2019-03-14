Индийская авиакомпания SpiceJet намерена потребовать компенсацию от американской авиастроительной корпорации Boeing за финансовые потери из-за приостановки эксплуатации самолетов Boeing 737 MAX. Как сообщила в четверг газета Business Standard, авиакомпании уже пришлось отменить 40 авиарейсов, при этом пока не известно, как долго продлится запрет на полеты таких авиалайнеров, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Индия запретила со среды все полеты лайнеров этой модели в своем воздушном пространстве в связи с катастрофой Boeing 737 MAX 8 в Эфиопии. О приостановке полетов Boeing 737 MAX и его модификаций во вторник и среду также заявил ряд стран. Корпорация Boeing, в свою очередь, утверждает, что уверена в безопасности самолетов этого типа, однако понимает решение регуляторов приостановить полеты.

"Мы будем требовать компенсации от Boeing за приостановку эксплуатации этих самолетов. Мы будем также добиваться компенсаций за потерю доходов и за любой вид техобслуживания или технических изменений, которым придется подвергнуть эти самолеты", - цитирует газета неназванного высокопоставленного сотрудника SpiceJet.

Как указывает издание, авиакомпания ранее разработала план масштабного расширения авиапарка, прежде всего за счет лайнеров марки Boeing 737 MAX. В настоящее время SpiceJet имеет 13 этих самолетов, в 2019 году планировалось приобрести еще 15, а в перспективе довести их количество до 192. Авиакомпания рассчитывала, что этот более дешевый в эксплуатации самолет позволит ей открыть новые маршруты для полетов по Индии и за рубеж, в том числе в Москву, Стамбул и Гуанчжоу.

Авиакатастрофа в Эфиопии унесла 10 марта жизни 157 человек. Выполнявший рейс из Аддис-Абебы в Найроби Boeing 737 MAX 8 упал примерно в 60 км к юго-западу от эфиопской столицы (в районе города Бишофту). Точные причины авиакатастрофы пока не установлены, оба бортовых самописца найдены.