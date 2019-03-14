В Сети появилась отреставрированная видеозапись первого испытания ядерной бомбы. Взрыв, запечатленный на пленку, произошел 74 года назад, в ходе учений на полигоне Аламогордо в штате Нью-Мексико, передает Day.Az со ссылкой на tvzvezda.ru.

Огненный "гриб" поднялся над полигоном 16 июля 1945 года в 05.30 утра в рамках учений под кодовым названием Trinitу. Запись опубликована в YouTube.

Устройство взорвалось над пустыней с огромной силой. Находившаяся недалеко от эпицентра башня буквально "испарилась", а асфальт вокруг нее расплавился до состояния песка.

Взрыв сопровождался мощнейшей ударной волной.

Очевидцы из числа военачальников, наблюдавших за испытаниями, отметили, что ударная волна вынесла стекла из окон на удалении 125 миль от полигона, а сам взрыв по своей яркости превзошел свет нескольких полуденных солнц.

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