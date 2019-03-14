Глава МИД Германии Хайко Маас назвал "сигналом разума" результаты голосования британского парламента относительно вопроса выхода страны из Европейского союза без соглашения, добавив, что никто не заинтересован в отсутствии сделки, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Парламент Великобритании окончательно высказался против выхода Соединенного Королевства из Евросоюза без итогового соглашения, такое заявление парламентарии приняли в среду на голосовании в палате общин.

"Только что из Лондона поступил сигнал разума. Палата общин показала, что большинство не желает, по крайней мере, отсутствия сделки. Никто не заинтересован в отсутствии соглашения, мы неоднократно давали это ясно понять", - написал Маас в Twitter.

Великобритания на данный момент должна покинуть ЕС 29 марта 2019 года.