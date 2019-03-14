В Германии назвали отказ Британии от Brexit без сделки "сигналом разума"
Глава МИД Германии Хайко Маас назвал "сигналом разума" результаты голосования британского парламента относительно вопроса выхода страны из Европейского союза без соглашения, добавив, что никто не заинтересован в отсутствии сделки, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
Парламент Великобритании окончательно высказался против выхода Соединенного Королевства из Евросоюза без итогового соглашения, такое заявление парламентарии приняли в среду на голосовании в палате общин.
"Только что из Лондона поступил сигнал разума. Палата общин показала, что большинство не желает, по крайней мере, отсутствия сделки. Никто не заинтересован в отсутствии соглашения, мы неоднократно давали это ясно понять", - написал Маас в Twitter.
Великобритания на данный момент должна покинуть ЕС 29 марта 2019 года.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
Первый взрыв ядерной бомбы - ВИДЕО
В Баку сгорела иномарка
-
13 Мар. 16:27 12 839
-
13 Мар. 13:36 10 461
-
13 Мар. 21:58 6 067
-
13 Мар. 16:39 5 303
-
13 Мар. 15:18 4 595