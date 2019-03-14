Неизвестные взорвали банкомат в Московском районе Петербурга, но деньги забрать из него не смогли. Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.

"Четырнадцатого марта в полицию Московского района поступила информация о том, что в магазине на Пулковском шоссе был взорван банкомат. По предварительной информации, денежные средства остались на месте. Полицейские проводят оперативно-розыскные мероприятия", - сказано в сообщении.

По информации городского интернет-ресурса "Фонтанка", попытка хищения произошла в гипермаркете "О'кей" на Пулковском шоссе. Четверо мужчин заложили в банкомат взрывчатое вещество. Из-за слишком сильного взрыва сорвало крышку банкомата и выбило стекла, однако кассеты с наличностью остались целыми.