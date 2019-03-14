Работники дока в испанском городе Ла-Корунья недавно пережили один из самых худших дней в году. Только отремонтированное и покрашенное ими французское рыболовное судно внезапно завалилось на бок. Судя по душераздирающему крику одного из рабочих, владелец судна точно будет не в восторге от произошедшего, передает Day.Az.

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