Закончивших ремонт судна рабочих поджидал неприятный сюрприз - ВИДЕО
14 марта 2019 11:37 221
Работники дока в испанском городе Ла-Корунья недавно пережили один из самых худших дней в году. Только отремонтированное и покрашенное ими французское рыболовное судно внезапно завалилось на бок. Судя по душераздирающему крику одного из рабочих, владелец судна точно будет не в восторге от произошедшего, передает Day.Az.
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